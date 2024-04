Grüne und Linke kritisieren Verschiebung

Widerspruch kam aus den Reihen der CDU. Der Abgeordnete Chris Schulenburg verwies darauf, dass die Geschehnisse in Halle erst wenige Tage zurücklägen. Man wolle der Landesregierung deshalb Zeit zur Berichterstattung geben und das Thema in der nächsten Ausschusssitzung behandeln. Diese soll laut Terminplan am 16. Mai stattfinden.

Kritik kam von Grünen und Linken. Sebastian Striegel (Grüne) sagte, aufgrund der Bedeutung des Vorfalls wäre zumindest eine Erstinformation zum aktuellen Kenntnisstand der Landesregierung wichtig gewesen. Henriette Quade (Die Linke) erklärte, es sei ein "fatales Signal", wenn der Ausschuss das Thema auf die kommende Sitzung verschiebt.

Bei kurzfristigen Anträgen reicht einfacher Widerspruch

Hintergrund der Verschiebung ist die Geschäftsordung: Anträge werden in Ausschüssen grundsätzlich erst in der jeweils übernächsten Sitzung behandelt. Sollen sie in der unmittelbar anstehenden Sitzung behandelt werden, reicht Widerspruch aus einer einzigen Fraktion, damit das Thema vertagt wird.