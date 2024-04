Ermittlungen laufen Sprengsatz gefunden: Offenbar rechtsextremer Anschlag in Halle verhindert

10. April 2024, 07:17 Uhr

Nach dem Fund eines zündfähigen Sprengsatzes in Halle gehen die Ermittler davon aus, dass ein rechtsextremer Anschlag vorbereitet wurde. Der Verdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu seinem Motiv dauern an.