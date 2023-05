Die 13 Mitglieder des Landtagsausschusses für Wirtschaft und Tourismus wollen im kommenden April für einige Tage nach Tokio fliegen. Der Ältestenrat des Landtages soll am Donnerstag für die Reise grünes Licht geben.

Der Ausschussvorsitzende Lars Jörn Zimmer von der CDU gab als Begründung für die Reise an, dass man bestehende wirtschaftliche Kontakte mit Japan vertiefen und neue Kontakte aufbauen wolle.

Ralf Seibicke ist Mitglied des Vorstands des Bunds der Steuerzahler Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt

Der Landesvorsitzende vom Bund der Steuerzahler, Ralf Seibicke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, er sehe in der Reise keinen Sinn. In den neuen Reiserichtlinien für Abgeordnete sei aber erkennbar, dass verstärkt Ziele außerhalb Europas gesucht würden. Je weiter weg das Ziel sei, umso teurer werde es.



Seibicke bemängelte, dass für Dienstreisen der Abgeordneten im diesjährigen Haushalt 380.000 Euro vorgesehen sind, 40.000 Euro mehr als im Vorjahr.