Bitterfeld-Wolfen Bund der Steuerzahler zu Goitzsche-Verkauf: "Umstände müssen aufgeklärt werden"

Hauptinhalt

Der Verkauf des Goitzsche Sees an einen privaten Investor vor zehn Jahren wird noch einmal rechtlich überprüft. Das hat Bitterfeld-Wolfens Stadtrat in einer Sitzung am 10. Mai entschieden. Der Bund der Steuerzahler begrüßt eine Aufarbeitung. Immerhin flossen in die Sanierung des ehemaligen Tagebaus 345 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln. Der Investor zahlte 2,9 Millionen Euro.