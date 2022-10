Markus Witt vom "Verein Väteraufbruch für Kinder" hat jedoch Zweifel an der Qualität der Studie: "Sie ist als Diskussionsgrundlage nicht geeignet. Wenn es ums Familienrecht geht, fehlt hier Grundwissen." Und "wenn man Mütter befragt, wird man deren Sicht bekommen". Doch auch er kritisiert die Qualität der Justiz: "Wir haben in Deutschland immer noch Familienrichter, die noch nie etwas von Familienrecht gehört haben und trotzdem darüber entscheiden können." Am Ende würden die Kinder da bleiben, wo am besten fürs Recht gestritten wird.

Der Verband der Richter und Staatsanwälte wies die Studie von sich: In Sachsen-Anhalt seien ihm keine Fälle in dieser Qualität bekannt. Die Landesintervention und -koordination bei häuslicher Gewalt und Stalking (LIKO) unter dem Dach des Paritätischen hatte jedoch genau diese in den Ausschuss mitgebracht. "Aufgrund einer Morddrohung empfahl das Fachpersonal eines Frauenhauses einer Frau mit ihrem Kind, in einem anderen Frauenhauses Schutz zu suchen. Der Frau wurde aufgrund dieses Ortswechsels mit ihrem Kind eine 'Elterliche Entfremdung' vorgeworfen. So wurde die von Mord bedrohte Frau per Gerichtsbeschluss zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro verurteilt. Erst durch das Einlegen weiterer Rechtsmittel wurde dieser Beschluss am Oberlandesgericht aufgehoben", erklärt Anke Weinreich im Ausschuss.