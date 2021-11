Marcus Stange leitet die Abteilung Kinderschutz. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Das wünscht sich auch Marcus Stange, der Leiter des Kinderschutzes am Universitätsklinikum. Er erzählt von Umfragestudien der WHO, die nahelegen, dass bis zu 20 Prozent der Erwachsenen einen relevanten Missbrauch oder eine Misshandlung erfahren haben. "Wenn jeder Einzelne das mal auf seine Lebenswirklichkeit herunter rechnet, bedeutet das konkret, dass in jeder Kindergartengruppe, in jeder Schulklasse, in jedem Hörsaal oder in jeder Straßenbahn mehrere Menschen sitzen, die konkret von Missbrauch betroffen sind."