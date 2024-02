Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Sachsen-Anhalt Landkreistag fordert konsequentere Migrationspolitik

Hauptinhalt

04. Februar 2024, 13:42 Uhr

Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland auf der einen, Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern auf der anderen Seite: Beides ist dem Landkreistag Sachsen-Anhalt zufolge nötig – allerdings in unterschiedlicher Ausrichtung. Bei der Zuwanderung brauche es mehr Anstrengungen für die Wirtschaft, bei Abschiebungen ein konsequenteres Vorgehen. Nur so lässt sich aus Sicht der Landkreise eine Grundakzeptanz in der Bevölkerung herstellen.