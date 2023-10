Betroffene beklagen viele Hürden

Das Amt verlangte einen neuen Sprachnachweis von ihm. Den erforderlichen Sprachkurs hat er eigentlich schon gemacht, ein neuer Kurs würde mindestens ein halbes Jahr dauern. Zu viel Zeit für seinen Arbeitgeber. "Deswegen hat mich der Chef letzte Woche angerufen, hat gesagt wir können nicht mehr warten und wir finden einen anderen Assistenten. Das bedeutet, ich habe die dritte Stelle verloren wegen dem Landesamt." Neben den Sprachkenntnissen wird auch seine Ausbildung nicht anerkannt.

Alfantash hat in der Ukraine studiert. Das Landesamt verlangt einen Nachweis für ein sogenanntes praktisches Jahr. Ein Jahr praktische Tätigkeit gehört zum Medizinstudium in Deutschland dazu. In der Ukraine gibt es das aber nicht. Die Behörden verlangen nun, dass Alfantash sein praktisches Jahr in der Ukraine nachholt. Doch allein schon wegen dem Krieg ist das für den Mediziner keine Option.

Eingewanderte Ärztinnen und Ärzte demonstrieren in Berlin

So wie ihm geht es vielen anderen eingewanderten Ärzten und Apothekern. Deshalb wollen sie am Dienstag in Berlin vor dem Bundesgesundheitsministerium für eine leichtere Anerkennung ihrer Ausbildung demonstrieren. In dem Aufruf, der MDR AKTUELL vorliegt, heißt es: "Wir setzen uns gegen die Ignoranz, Diskriminierung und die harten Anerkennungsvoraussetzungen ein, denen diese Fachkräfte in Deutschland gegenüberstehen."

Ärztevereinigung Hartmannbund verteidigt strenge Auflagen

Bei Ärzten aus Nicht-EU-Ländern wird bei jedem einzelnen Zeugnis geprüft, ob die Ausbildung gleichwertig zu der in Deutschland ist. In Niedersachsen etwa könne das bis zu eineinhalb Jahre dauern, sagt Sebastian Exner von der Ärztevereinigung Hartmannbund. "Zum einen ist es so, dass viele Verfahren auf Warteschleife liegen, weil den Behörden schlichtweg das Personal fehlt. Man könnte diese Verfahren, wenn man mehr Leute hätte, die diese Fälle bearbeiten, deutlich an der Bearbeitungszeit ziehen."

Gleichzeitig, sagt Exner, müssten die hohen Standards bei den Ärzten Deutschland gewahrt werden. Ein praktisches Jahr etwa hält er für zwingend notwendig. "Wenn sie das mit der Lehrerausbildung vergleichen, dass Ihre Kinder von Lehrern unterrichtet werden, die zwar studiert haben, aber ihr Referendariat nicht gemacht haben – also nie unter Anleitung und Aufsicht schon unterrichtet haben, sondern frisch aus dem Studium kommen – und dann ihre Kinder unterrichten."