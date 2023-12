Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Abwanderung von Personal KI soll Fachkräftemangel in der Stadtverwaltung Magdeburg abmildern

30. Dezember 2023, 08:11 Uhr

In der Stadtverwaltung in Magdeburg fehlen Fachkräfte. Mögliche Gründe für die Abwanderung sind lukrative Angebote in anderen Behörden sowie Krisen der letzten Jahre, die das Personal belastet haben. Einige Stellen sollen mithilfe Künstlicher Intelligenz geschlossen werden.