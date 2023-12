Schleuserkriminalität Faeser will Grenzkontrollen für weitere zwei Monate

Hauptinhalt

08. Dezember 2023, 11:39 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz um zwei weitere Monate verlängern. Die Kontrollen würden ohne Verlängerung am 15. Dezember enden. Die SPD-Politikerin zeigte sich überzeugt von der Wirksamkeit der Grenzkontrollen im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Die Bundespolizei spricht sich für eine Lösung an den EU-Außengrenzen aus. Trotz Kontrollen hat sich die Zahl der Asylerstanträge erhöht.