Belegungszahlen:

Bis vor Weihnachten hatte der Freistaat Sachsen 8.257 Plätze in seinen Einrichtungen. "Hiervon sind derzeit 59 Prozent belegt", so die Landesdirektion. Darüber hinaus kann Sachsen weitere 1.429 Plätze aktivieren.



Insgesamt gibt es drei zentrale Aufnahmeeinrichtungen des Landes: in Chemnitz, Leipzig und Dresden. In den drei Städten wird die Unterbringung des Landes in insgesamt 19 Sammelunterkünften organisiert. Zelte oder Turnhallen seien derzeit im Zuständigkeitsbereich des Landes nicht mit Asylbewerbern oder Geflüchteten belegt.

Die aktuelle Auslastung der Aufnahmeeinrichtungen des Freistaates können Sie hier nachvollziehen.

Die Kommunen in Sachsen bringen Aslybewerber ebenfalls in Gemeinschaftsunterkünften unter, beispielsweise in Wohnheimen, aber auch in Hotels oder Wohnungen (dezentrales Wohnen). Vor allem Familien, alleinstehende Frauen und Mütter sollen dezentral wohnen. Allerdings erfasst die Landesdirektion die Unterbringungssituation bei den Kommunen nicht.

Für Chemnitz und Umgebung können Sie die Fakten zur Asyl- und Geflüchteten-Unterbringung ausführlich hier nachlesen.

und Umgebung können Sie die Fakten zur Asyl- und Geflüchteten-Unterbringung ausführlich hier nachlesen. Für Dresden finden Sie die Zahlen dazu hier (allerdings Stand: Ende 2022).

finden Sie die Zahlen dazu hier (allerdings Stand: Ende 2022). Für Leipzig sehen Sie die Fakten zur Asyl- und Geflüchteten-Unterbringung hier (Stand: Ende Oktober 2023).

Aus diesen Ländern kommen die meisten Asylsuchenden nach Sachsen:

Syrien (4.448 Menschen)

Venezuela (3.018)

Türkei (1.711)

Afghanistan (1.139)

Indien (631)

Russische Föderation (344)

Georgien (309)

Pakistan (296)

Irak (272)

Iran (211).