Lina Schinköthe (21) ist eine der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich am Montag auf eine Kreuzung der B1 in Magdeburg festgeklebt haben. Die Aktion der Letzten Generation wird derzeit vor allem in den Sozialen Medien heftig diskutiert. In den Kommentaren unter einem MDR-SACHSEN-ANHALT-Beitrag zum Geschehen ist der Ton mehrheitlich kritisch. Viele User sehen in der Straßenblockade einen Straftatbestand und zweifeln an der Notwendigkeit einer solchen Protestform.