Aus Enttäuschung über die Ergebnisse des Weltklimagipfels will die Protestbewegung "Letzte Generation" ihre Aktionen ausweiten. Das kündigte die Dresdner Sprecherin Aimée van Baalen im Interview mit MDR AKTUELL an.

Van Baalen sagte, es müssten noch mehr Menschen in den Widerstand kommen, um die Regierung in Sachen Klimaschutz zu schnellem Handeln zu bewegen. "Es wird weiteren Protest auf den Straßen geben und wir werden auch anfangen, Flughäfen zu blockieren." Damit wolle man eine Störung des Alltags verursachen, um einen Moment zu schaffen, wo alle innehalten müssen, um darauf zu schauen, was gerade passiere. Van Baalen kündigte auch eine Aktion in den nächsten Tagen in Magdeburg an, ohne Details nennen zu wollen.