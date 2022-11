Suppen auf Gemälde, festkleben auf der Autobahn und Farbattacken auf BMW-Neuwagen im Showroom der Firma: Wer in den vergangenen Wochen Nachrichten gelesen hat, bekam unweigerlich den Eindruck, dass sich die Proteste der Klimabewegung in Deutschland deutlich intensiviert haben. Die politische Debatte heizt aktuell eine Autobahnblockade der Gruppe "Letzte Generation" in Berlin weiter an, weil sie einen Spezialwagen der Feuerwehr aufhielt – der im Einsatz war, um eine verunglückte Radfahrerin zu retten.

Unfallort in Berlin: Hier verunglückte eine 44-jährige Radfahrerin. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr steckte auf dem Weg zum Unfallort im Stau fest. Bildrechte: dpa Mittlerweile bestätigt der Bericht der Notärztin vor Ort, dass der fehlende Spezialwagen nicht ausschlaggebend für den Tod der Frau war. Dennoch steht der Vorwurf im Raum, die Klimabewegung habe sich "radikalisiert". SPD-Politikerin Katja Mast beispielsweise bezeichnete Teile der Klimaproteste als "demokratiefeindlich", CSU-Fraktionschef Andreas Dobrindt sprach von einer "Klima-RAF" in Anlehnung an die linksextreme terroristische Vereinigung "Rote Armee Fraktion".

Der Vergleich mit der Terrororganisation, die zwischen 1971 und 1993 immerhin 33 Menschen tötete, wirkt ein wenig übertrieben – aber dennoch stellt sich die Frage: Ist die Klimabewegung tatsächlich dabei, sich zu radikalisieren? Aus sozialwissenschaftlicher Sicht gibt es wenig, was diese Annahme stützen würde. Das fängt zunächst einmal mit dem Begriff an: "Radikalisierung" – er wird in der politischen Debatte gerne verwendet, weil wir direkt ein bestimmtes Bild im Kopf haben, von extremen Ansichten und einer unmittelbar zunehmenden Gefahr.

Keine Bereitschaft zur Gewaltanwendung

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es für diese "Radikalisierung" allerdings kaum Belege. Der Soziologe Simon Teune arbeitet in der Protest- und Bewegungsforschung und sagt: "Wenn von Radikalisierung die Rede ist, wird in der Regel darunter verstanden, dass sich ein Einzelner oder eine Gruppe in einem Prozess befindet, an dessen Ende Gewalt gegen Menschen als legitime Form des Handelns angesehen wird und die Bereitschaft entsteht, Gewalt anzuwenden." Beides sei seiner Ansicht nach in der Klimagerechtigkeits-Bewegung aktuell nicht zu beobachten.

Zwei Umweltaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" stehen bzw. kleben in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde Sixtinische Madonna von Raffael. Bildrechte: dpa

Auch innerhalb der Bewegung gebe es keine Strömung, die Gewaltanwendung als legitim ansehe, noch gebe es ein Milieu, das bereit wäre, Gewalt anzuwenden. "Das Fehlen einer solchen Position unterscheidet die Klimagerechtigkeits-Bewegung gerade von früheren sozialen Bewegungen. Alle relevanten Akteure haben sich auf gewaltlose Formen des Protestes festgelegt." Vom Konfliktniveau her seien die aktuellen Klimaproteste immer noch weit entfernt von historischen Auseinandersetzungen, beispielsweise den Konfrontationen um die Bauplätze von Atomkraftwerken oder Hausbesetzungen.

Eher Ausdifferenzierung des Protests als Radikalisierung