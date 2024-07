In der Börde haben Unbekannte einen 75 Jahre alten Baum vergiftet. Wie das Polizeirevier in Haldensleben am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine Kopflinde in der Siedlung von Meitzendorf. In dem Baum wurden demnach drei tiefe Bohrlöcher mit einem Durchmesser von ca. drei Zentimetern entdeckt. Außerdem sei der Boden unter der Kopflinde stark geschädigt. Es sei davon auszugehen, dass durch die Löcher eine schädliche Substanz eingebracht worden sei. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bildrechte: Polizeirevier Börde