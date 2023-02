Autofahrer auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover müssen am Dienstagvormittag mehr Zeit einplanen. Grund ist ein Unfall mit insgesamt fünf Lkw. Die A2 ist zwischen Alleringersleben und Marienborn/ Helmstedt deswegen am Morgen gesperrt worden. Dadurch bildete sich ein Stau von mindestens sieben Kilometern. Letzte freie Ausfahrt ist Eilsleben.