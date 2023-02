Autofahrer und Autofahrerinnen haben auf den Autobahnen in Thüringen im vorigen Jahr weniger Zeit im Stau gestanden als 2021. Das ergibt eine Auswertung der ADAC-Staubilanz. Entgegen des bundesweiten Trends ging die Zahl der Stunden im Stau deutlich zurück - von rund 2.500 auf 1.800. Nur in Mecklenburg-Vorpommern gab es noch weniger Staus. Am häufigsten mussten Autofahrer auf Autobahnen bei Erfurt und bei Nordhausen warten.