Vergleichsweise günstig sind die Bodenpreise tendenziell im Norden und Osten von Sachsen-Anhalt, besonders im Landkreis Wittenberg und in der Altmark. Durchschnittlich am günstigsten ist Bauland mit zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter aktuell in den altmärkischen Gemeinden Rochau, Iden und Werben (Elbe). Innerhalb der Gemeinden in Sachsen-Anhalt gibt es teilweise sehr unterschiedliche Bodenrichtwerte. Die aktuell teuerste Zone mit 350 €/qm liegt in Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost rund um die Roseggerstraße und Herderstraße.

Die Bodenrichtwertzone mit dem aktuell niedrigsten Wert, fünf Euro pro Quadratmeter, liegt in Mangelsdorf in der Gemeinde Jerichow. Laut der Leiterin des dortigen Bauamts, Julia Bolle, wurden in Mangelsdorf in den letzten Jahren kaum Grundstücke gekauft. Auch in Hohenwulsch, einem kleinen Ort in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark, ist der Bodenrichtwert mit sechs Euro pro Quadratmeter sehr niedrig. Nach Angaben der Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Bismark, Annegret Schwarz, ist die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde insgesamt in den letzten Jahren gestiegen.