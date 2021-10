Sören Brenner: Die SSRF ist eine hinduistische Gruppe, die die sogenannte Satsang-Lehre vertritt. Meines Wissens ist sie die erste Satsang-Gruppe in Sachsen-Anhalt. Von meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass die Gruppe bereits in verschiedenen Orten in Europa bekannt ist, in Deutschland ist sie allerdings bislang nur ganz am Rande in Erscheinung getreten. In Westdeutschland ist die Gruppe bereits aufgetreten, aber es gab noch keine Niederlassung. Mit dem Kauf des Objektes in Allrode versucht die SSRF nun offenbar, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Dazu kommt: Die Organisationsstruktur der Gruppe ist sehr intransparent.