Am 29. und 30. September gibt es zum zweiten Mal das Rockfestival "Church-Rock" in der Martinikirche in Halberstadt.

Organisator Marcel Kalkbrenner kam durch ein Schulhofkonzert auf die Idee.

Die Kirchengemeinde ist von dem Format begeistert.

Marcel Kalkbrenner schaut auf ein paar Fotos. Eine Band ist darauf zu sehen, farbiges Scheinwerferlicht und dahinter – ein Kirchenaltar. Die Aufnahmen stammen vom ersten Church-Rock-Festival im Jahr 2019. Fünf Bands spielten damals an einem Abend. Marcel Kalkbrenner hatte das Festival zusammen mit seiner Familie und ein paar Freunden organisiert.

Marcel Kalkbrenner hat das "Church Rock" 2019 das erste Mal organisiert. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das Festival sei damals recht erfolgreich angelaufen, erinnert sich der 45-jährige Tischler. Doch dann kam Corona und damit eine lange Pause. Jetzt aber gibt es "Church Rock 2.0"- Das findet am 29. und 30. September in der Martinikirche statt, mit sechs Bands an zwei Abenden, an jedem Abend drei. Mit dabei sind Bands aus der Region, wie beispielsweise "The Fridays Knights" aus Ilsenburg, aber auch Gruppen, die eine weitere Anreise haben, "Weltwärts" aus Leipzig oder "Stojanov & the Syndicate" aus Freiberg.

Idee für "Church Rock" kam nach Schulhofkonzert

Die Idee, ein Church-Rock-Festival zu organisieren, entstand nach einem Schulhofkonzert an der Schule seiner Töchter im Jahr 2018. Marcel Kalkbrenner hatte am letzten Schultag heimlich eine Band auf den Schulhof geholt. Als dann die Schüler nach der letzten Stunde herausströmten, gab es Live-Rock-Musik. Der heutige Oberbürgermeister sei damals so angetan gewesen, dass er fragte, ob Kalkbrenner so etwas nicht auch mal für die Stadt machen könne. Aus "mal was machen können" wurde Church-Rock, Rockmusik in der Kirche, in DER Kirche Halberstadts, der Martinikirche. Diese ist die Kirche der Bürger, gebaut als Kontrast zum Dom gegenüber.

In der Martinikirche wird der Altarraum zur Bühne. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Inzwischen gibt es den Verein City-Rock. Rund 15 Vereinsmitglieder helfen bei der Organisation und den Vorbereitungen. Vor allem aber ist die eigene Familie involviert. Die beiden Töchter zum Beispiel betreuen die sozialen Netzwerke und sorgen so für die Verbreitung der Idee. "Sogar meine Schwiegermutter ist mit ihren 70 Jahren voll dabei", so Kalkbrenner. "Wir wollen kein Geld verdienen", sagt Marcel Kalkbrenner, und: "Wir wollen was für die Musikszene der Stadt machen. Wenn eine Stadt kulturell lebt, dann ist sie interessant. Das versuche ich jetzt." Und zwar ausschließlich mit ehrenamtlichem Engagement.

Kirchengemeinde begeistert

Das Besondere von Church Rock in Halberstadt ist natürlich die Örtlichkeit. Rock in der Kirche, das ist nun wahrlich nicht alltäglich. Die Bühne steht genau vor dem Altar. Die Bands schauen beim Auftritt ins Kirchenschiff, wo sich die Zuschauerinnen und Zuschauer befinden. Was die Techniker der Bands wegen des gewaltigen Halls zum Schwitzen bringt, ist für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis. Für den Organisator bedeutet das aber auch Extra-Ausgaben. Er muss zum Beispiel eine Versicherung abschließen für Kircheninventar und Kirchenkunst.

Die Kirchengemeinde ist begeistert von "Church Rock". (Archivbild) Bildrechte: MDR/Carsten Reuß