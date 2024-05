"Nicht selten sind Geländebereiche kaum oder nicht erreichbar, was nicht nur Feuerwehrkameraden bei Löscharbeiten, sondern auch Polizeibeamte bei der Brandursachenermittlung herausfordert." Vom Zeitpunkt der Feststellung und Meldung eines Waldbrandes bis zum Wirken erster Löschmaßnahmen vergehe zum Teil einige Zeit, in der sich der Brand unkontrolliert ausbreite. Das wirke sich auf die Beweislage und auch nicht unwesentlich auf die Ermittlungen aus. Ein unmittelbarer Ermittlungserfolg glücke zumeist beim Antreffen auf frischer Tat. "Vor diesem Hintergrund stellen Zeugenhinweise in solchen Fällen wichtige Anhaltspunkte dar."

Am Maifeiertag in der vergangenen Woche hatte es am Königsberg den ersten Waldbrand der Saison gegeben, betroffen war ein Gelände von etwa 100 mal 100 Metern. Ein Löschflugzeug kam zu Einsatz. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Auch an einem Wanderweg unterhalb des Brockens hatte es laut Polizei einen kleinen Brand gegeben.