Mit einem Domschatzfest wird am 26. August das neue Besucherzentrum am Halberstädter Dom eröffnet. Die Räume in der früheren Stolbergschen Kurie gegenüber dem Nordportal werden neben dem Ticketverkauf auch einen Infopunkt, ein Café sowie einen Souvenirshop beinhalten, sagte der Wissenschaftliche Direktor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Eike-Henning Michl, am Mittwoch bei der Vorstellung der Räume.