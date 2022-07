Claudia Wyludda ist eine der wenigen Außenstehenden, die beim Dreh im Dom dabei sein durften. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Es ist der pure Stolz, den Claudia Wyludda ausstrahlt, wenn sie über die ersten zwei Minuten des Films "Monuments Men" unter der Regie von Weltstar George Clooney spricht. Denn das, was im Film als die Kathedrale von Gent in Belgien verkauft wird, ist in Wahrheit der Dom. Und zwar der von Halberstadt. Fast zehn Jahre ist das jetzt her und dennoch erinnert sich die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Halberstädter Dom an jedes Detail.



Das Besondere ist für sie dabei nicht nur die Szene an sich, sondern dass sie Hollywood in "ihrem" Dom gedreht hat. Drei Mal war George Clooney da, erinnert sich Wyludda. Nur beim ersten Mal hat sie ihn verpasst: "Er ist an einem Sonntag gekommen und blieb unerkannt. Als in den Medien ein Foto auftauchte und eine Aufsicht gesagt hat: 'Ja, er war hier', bin ich an dem Montag danach fast umgefallen." Das war im Herbst 2012.