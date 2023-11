Auch Bürgermeister Marcus Weise (CDU) war auf der Demo und erklärte: "Ich hätte nie erwartet, dass so viele Bürger mitkommen. Wir haben gesehen, es waren Bürger aller Generationen und aus allen Bereichen." Weise fügt hinzu: "Wir haben gesehen, dass das, was hier passiert ist, die ganze Stadt bewegt hat. Und heute wurde ein klares Zeichen gesetzt, dass wir das ablehnen, dass wir zusammenstehen und in dieser Stadt Sicherheit wollen."

In einer Vorankündigung der Demonstration hieß es, man wolle von Foxi Abschied nehmen. Reiter und Pferde waren explizit nach Harzgerode geladen. So führten auch Pferde den Demozug an und auf einem Banner war "Harzgerode steht zusammen für Foxi – run free" zu lesen.



Besonders emotional bewegt von der Anteilnahme war Ina Piller, die Besitzerin von Foxi. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT auf der Demo: "Man ist sehr überwältigt und es tut auch sehr gut. Es macht es für uns – leichter kann man nicht sagen. Es wird noch sehr lange dauern. Aber es war nicht sinnlos, weil jetzt hingeguckt wird. Es sollte in keiner Stadt so ablaufen, wie es hier abgelaufen ist."