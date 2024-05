Einhörner, Plüschaffen und Teddybären: Etwa 3.000 bis 4.000 Kuscheltiere werden in der Kösener Spielzeugmanufaktur jeden Monat hergestellt. Das Familienunternehmen setzt auf Qualität und Handarbeit. Bis 2025 will man am Standort zudem CO2-neutral produzieren. Der Weg bis dahin sei nicht mehr weit, meint Helmut Schache. Der 79-Jährige hat die Spielzeugmanufaktur in Bad Kösen 1992 gekauft und war bis 2001 Geschäftsführer, bevor er die Leitung an seine Tochter Constance Schache übergab.

Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf