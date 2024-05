Die Halberstädter Domfestspiele haben mit jüdischer Musik begonnen.

Die alten Lieder werden unter anderem von der Moses-Mendelssohn-Akademie am Leben gehalten – ansonsten ist deutsche jüdische Liturgie fast ausgestorben.

Der Bariton Samuel Berlad spürt im Alltag starke Anfeindungen. Auch der Krieg ist oft Thema. Berlad wünscht sich Frieden.

Der Bariton Samuel Berlad hat die Halberstädter Domfestspiele mit jüdischen Liedern eröffnet. Der Deutsch-Amerikaner kam eher durch einen Zufall zu diesem Auftritt, erzählt er im Hof der einstigen Synagoge unterhalb des Halberstädter Domes. Nach seinem Gesangsstudium und der Ausbildung zum jüdischen Kantor in Tel Aviv bewarb er sich deutschlandweit und gelangte an das Theater Halberstadt.

Von der einstigen neoorthodoxen jüdischen Gemeinde hat er nicht viel gewusst, wohl aber den Namen schon einmal gehört. "Ich kenne auch einige Leute, die Halberstadt heißen und es gibt in meiner Frankfurter Synagoge ein Mitglied, dessen Vater aus Halberstadt vertrieben wurde."

Moses-Mendelssohn-Akademie wichtig für Erhalt der Kultur

Berlad zog in die Vorharzstadt und kam mit der Moses-Mendelssohn-Akademie in Kontakt, die die Erinnerung an die einstige Gemeinde wachhält und bis heute Kontakte zu Überlebenden und Nachfahren der jüdischen Halberstädter pflegt. Die Synagoge war eine besondere. Hier wurde nicht nur gebetet, es wurden Rabbiner ausgebildet und es gab eine eigene Liturgie. Das waren jüdische Gebete, die nach einer Halberstädter Melodie gesungen wurden, sagt Uri Faber von der Moses-Mendelssohn Akademie.

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Er erinnert sich an Motke Winter, der im Knabenchor der Synagoge mitgesungen hatte. Motke Winter konnte nach Palästina fliehen und überleben. Er berichtete, dass die Sänger vor den hohen Feiertagen strenge Proben hatten und regelmäßig erscheinen mussten. Wer das nicht tat, durfte in den Gottesdiensten nicht nach oben zum Rabbiner gehen, um den Segen zu erhalten. Das war ein peinlicher Moment, den sich viele ersparen wollten sagt Faber und lächelt.

"Deutsche Liturgie nahezu ausgestorben"

Geprobt hat auch Samuel Berlad unter besonders schwierigen Bedingungen. Zwar waren die Noten da, aber niemand, der ihm aus erster Hand schildern konnte, wie die Gebete genau gesungen werden.

"Die deutsche Liturgie ist nahezu ausgestorben. Es gibt nur ein paar Synagogen in der Welt, wo so ein Museumsstück mit Infusionen am Leben gehalten. Aber wirklich verbreitet ist das nicht mehr. Und darin liegt auch die Schwierigkeit herauszufinden, wie das gemeint war, da die Noten für Leute geschrieben wurden, die das kannten." Der junge Bariton hat sich in die alte Musik hineinvertieft und ihr wieder eine, nämlich seine Stimme verliehen, die anrührt und beruhigt in diesen unruhigen Zeiten.

Anfeindungen als Jude

Samuel Berlad spürt nahezu täglich in seinem Alltag in Halberstadt, dass er wegen seines Judentums angefeindet wird. "Es ist erschreckend wie unwissend die Welt ist und wie schnell bewertet wird. Der Hass ist unendlich groß. Ich spüre das im Supermarkt, auf der Straße, wenn Leute mich ankeifen und sagen, euch hätte man vergasen müssen."

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Der Konflikt in Gaza nach dem Überfall der Hamas auf Israel sorgt in der ganzen Welt für einen zunehmenden Antisemitismus. Auch das Verhalten einiger Künstler beim Eurovision Songcontest betrübt Berlad, als sie sich weigerten mit ihrer israelischen Kollegin gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Der junge Sänger zeigt sich aber auch erleichtert, dass die Zuschauer beim Voting größtenteils für die israelische Sängerin stimmten. Dennoch macht er sich große Sorgen.

Wunsch nach Frieden