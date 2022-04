Harztouristen müssen noch länger auf den geplanten 65 Meter hohen Aussichtsturm in Torfhaus warten. Die Eröffnung sei auf Ende September verschoben, sagte der Geschäftsführer der Harzturm GmbH, Hannes Mairinger, am Dienstag. Ursprünglich sollte die neue touristische Attraktion in diesem Frühjahr stehen. Als Grund für die Verzögerung nannte Mairinger die im vergangenen Frühjahr "explodierten Holzpreise". Mittlerweile habe sich die Situation aber etwas normalisiert.