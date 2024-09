Es holpert und poltert. Mühsam bahnt sich Klaus Stegmann mit seinem Rollstuhl einen Weg über Quedlinburgs Straßenpflaster. Er ist ganz in der Nähe des ältesten Fachwerkhauses der Stadt unterwegs, einem Ständerbau aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dann will Klaus Stegmann in einen kleinen Weg einbiegen. Dorthin geht es nur über einen Bordstein. Mit dem Vorderrad seines dreirädrigen Rollstuhls schafft er es noch, dann steckt er fest. "Das wird jetzt nichts", resigniert er.

Ein alltägliches Hindernis für den 66-Jährige, der sich in der Arbeitsgruppe "Barrierefreie Welterbestadt Quedlinburg" engagiert. Er ist seit 24 Jahren querschnittsgelähmt und nun wieder mal mit seinem Oberbürgermeister unterwegs. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Oberbürgermeister freut sich über Hinweise

Rathauschef Frank Ruch (CDU) möchte auf solche Problemstellen aufmerksam gemacht werden, wenn er seinen jährlichen Rundgang mit Behinderten startet. Der sei ein Wahlversprechen von ihm gewesen, erinnert sich der 63-Jährige. Ruch hatte vor seiner Wahl vor vier Jahren versprochen, sich einmal in die Situation eines Gehbehinderten zu versetzen und mit einem Rollstuhl durch die Stadt zu fahren. Daraus wurde eine Tradition.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Er habe damals gesagt, er wolle sich um die Barrieren in seiner Stadt kümmern. Er und auch die Betroffenen wüssten, dass eine historische Stadt wie Quedlinburg nie ganz barrierefrei sein könne, aber es gebe immer Möglichkeiten, in diesem Bereich etwas zu verbessern, sagt Ruch. Außerdem müsse das Thema Barrierefreiheit stärker in die Öffentlichkeit und in die Verwaltungen gebracht werden. Nach seiner Wahl im Jahr 2015 startete Ruch einen ersten Rundgang mit Behindertenvertretern.

Bordsteinkanten, Schlaglöcher und Schilder auf dem Gehweg nicht barrierefrei

Dieses Mal – beim zehnten Rundgang begleiten den Oberbürgermeister rund 30 Personen – Frauen und Männer in Rollstühlen und mit Rollatoren, Sehbehinderte, Angehörige, Behördenmitarbeiter. Plötzlich steht auf dem Fußweg ein Baustellenschild. Ute Kittel verheddert sich mit ihrem Rollstuhl an der Engstelle. Sie habe da regelrecht festgehangen und ein bisschen Panik bekommen.

Bordsteinkanten, Schlaglöcher, Schilder auf dem Gehweg – die Problemstellen werden von Mitarbeitern der Stadtverwaltung notiert. Jedes Mal gibt es eine Mängelliste. Jedes Mal stehen zwischen fünf und fünfzehn Positionen darauf. Und was wurde davon umgesetzt? Mit der Bilanz nach zehn Rundgängen sei er ganz zufrieden, sagt der Oberbürgermeister. Etwa 100 Hindernisse seien in der Zeit beseitigt worden, so Ruch. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Einige Hindnernisse wurden schon aus dem Weg geräumt

So erhielten die Kircheneingänge flachere und damit besser nutzbare Rampen. Es wurden etliche Schlaglöcher beseitigt, lose Pflastersteine eingesetzt, Gehwegplatten ausgewechselt und Bordsteine abgesenkt. Größeren Aufgaben wie etwa eine glattere Rollispur einrichten oder Straßenbeläge erneuern, könnten meist erst im Zuge von kompletten Straßensanierungen erfolgen, so Ruch. Und das dauere.

Auch einen Bordstein absenken oder einen im Weg stehenden Laternenpfahl umsetzen, sei nicht so einfach. So etwas koste einige tausend Euro – Geld, das eine Stadt wie Quedlinburg eigentlich nicht habe. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Barrieren sichtbar machen – auch für Touristen

Dabei könnte auch kostengünstig noch einiges verbessert werden. Sichtbarkeit ist für Klaus Stegmann ein großes Thema. Er kenne sich aus, wisse, welchen Umweg er fahren müsse, um zum Beispiel Rampen oder abgesenkte Bordsteine nutzen zu können. "Doch die Touristen?", fragt sich Stegmann und zeigt ein Beispiel.