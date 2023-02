Lolita Graubner ist verheiratet und ihr Mann arbeitet zufälligerweise in ihrer Frauenarztpraxis an der Rezeption – und das schon länger, als sie hier Patientin ist. Marcus Graubner ist seit 30 Jahren in der Praxis angestellt. Erst unter seinem Vater, der hier Frauenarzt war, nun unter dessen Nachfolgerin Anja Genz. "Ich habe den 31. März um 10 Uhr", sagt er ins Telefon und trägt dann langsam den Termin im Computer ein. Die Patientinnen mögen ihn, auch oder gerade weil er etwas langsamer arbeitet als seine Kolleginnen. Das vermittelt Ruhe.

Marcus Graubner ist Lolitas Ehemann und Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Wie seine Frau lebt Marcus Graubner mit mehreren Beeinträchtigungen. Auch deshalb engagiert er sich für andere und ist Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland. Er hat eine Lösung für die mangelnde Barrierefreiheit so vieler Arztpraxen: In der Landesverordnung Sachsen-Anhalt müsste aus seiner Sicht stehen, dass Gebäude barrierefrei zugänglich sein müssen. "Der Empfehlungscharakter muss raus", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT und erklärt, dass es zu viele Ausnahmen gibt. Als Anreiz bei Neubauten oder Sanierung könnte er sich vorstellen, die Barrierefreiheit an die Vergabe von Fördermitteln zu knüpfen. In der barrierefreien Frauenarztpraxis arbeitet er gern, und wenn seine Frau vorbeischaut, gleich noch ein bisschen lieber.