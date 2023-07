Das Schloss Blankenburg bekommt 1,5 Millionen Euro vom Land Sachsen-Anhalt. Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, hat Kulturminister Rainer Robra (CDU) einen entsprechenden Fördermittelbescheid in Blankenburg übergeben. "Es ist leider in den 90er-Jahren reglerecht verwüstet worden. Weil es verwaist war. Und jetzt widmet sich der Trägerverein schon seit 20 Jahren der schrittweisen Sanierung des Schlosses. Das ist verdienstvoll", erklärt Robra. Die Förderung erstrecke sich über zwei Jahre und sei zweckgebunden.