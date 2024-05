Wegen möglicher Schüsse hat es in der Nacht zu Donnerstag in Nordhausen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale gab es kurz vor 1 Uhr mehrere Notrufe von Anwohnern. Alle sagten demnach übereinstimmend aus, in oder nahe der Johannes-Thal-Straße habe jemand geschossen.