Die Klimakrise wurde zwar schon in vielen Artikeln und Beiträgen besprochen, aber selten wirklich fühlbar gemacht. In den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern soll dies nun durch einen künstlerischen Ansatz anders werden. Seit dem 19. April läuft im botischen Garten, in dem seit 1896 exotische Pflanzen gezeigt werden, die Ausstellung "Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor Allem kommt immer noch das Fressen!". Künstlerinnen und Künstler setzen sich darin mit dem Handeln der Menschen in dieser Krise und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander.



Das Besondere: Die über 70 Kunstwerke, zu denen neben Gemälden und Skulpturen auch eine Klanginstallation gehört, sind zwischen den teilweise riesigen Pflanzen manchmal quasi versteckt und fordern heraus, spielerisch entdeckt zu werden. Beim Termin am 11. Mai führt zudem der Kurator Robin Zöffzig, der aus Magdeburg stammt und in Leipzig als freischaffender Maler arbeitet, durch die Ausstellung, die noch bis zum 11. August läuft.