Der innenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen in Landtag von Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die strafrechtlichen Ermittlungen seien nur ein Aspekt. Es müsse sichergestellt werden, dass aus dem Vorfall gelernt werde und sogenannte Nachfahrten der Polizei sicherer würden. Es komme auf gutes Führungsverhalten an und auf eine engmaschige Begleitung der Beamten im Einsatz.

Am dritten Adventwochenende vergangenen Jahres hatte sich ein 57-jähriger Mann bei Staßfurt im Salzlandkreis einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei verfolgte ihn mehr als 80 Kilometer durch den Süden des Landes. Bei Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz war der Mann in falscher Richtung auf die Autobahn 38 aufgefahren und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Er und zwei unbeteiligte Frauen kamen ums Leben. Bei dem Mann handelte es sich um einen Intensivstraftäter, der bereits mehrere Jahre in Haft saß.