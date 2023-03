In eines der Restaurants von Sternekoch Robin Pietsch aus Wernigerode ist eingebrochen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Freitagnachmittag MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor hatte Pietsch selbst auf Instagram darüber berichtet. Der Vorfall habe sich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet. Pietsch schrieb, seine beiden Restaurants in Wernigerode seien ausgeraubt worden. Die Polizei bestätigte einen Einbruch in einem der Restaurants. Sie betonte, eine Anzeige liege vor.