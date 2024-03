Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Wernigerode Harz: Motorradfahrer will nur auf Hinterrad fahren und verletzt sich schwer

17. März 2024, 13:42 Uhr

Bei dem Versuch eines sogenannten Wheelys, also nur auf dem Hinterrad zu fahren, hat sich ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend in Wernigerode.