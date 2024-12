Ein betrunkener Autofahrer hat auf seiner Fahrt auf der Bundesstraße 1 eine Bahnschranke schwer beschädigt. Nach Polizeiangaben war der 61-Jährige am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf der B1 Richtung Magdeburg bei Heyrothsberge im Jerichower Land unterwegs. Am dortigen Bahnübergang übersah er die geschlossenen Schranken und fuhr trotz Warnsignals über die Gleise. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Die Schranken wurden allerdings so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr funktionierten. Sie konnten erst am Samstagabend wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin seien die Warnsignale an dem Bahnübergang permanent eingeschaltet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Ankommende Züge hätten vor dem Bahnübergang gestoppt, Warnsignale abgegeben und dann den Bahnübergang in Schrittgeschwindigkeit überquert. Der 61-Jährige müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten - sowohl wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss als auch wegen der beschädigten Schranken.