Am Landgericht Magdeburg hat am Dienstag der Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen drei Angeklagte im Alter zwischen 51 und 57 Jahren begonnen. Ihnen werden laut Gericht 30 Straftaten vorgeworfen. Die Angeklagten sollen sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Bordelle in Magdeburg und Haldensleben zu führen.