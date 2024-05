In Magdeburg hat die Polizei nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sudenburg die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag sagte, werden am Pfingstmontag Spuren gesichert. Bis dahin bleibe das Gebäude versiegelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt an einem Werkzeug das Feuer ausgelöst haben.