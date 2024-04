Feuerwehreinsatz Brand in Hettstedt: Wohnhaus vorübergehend unbewohnbar

29. April 2024, 14:05 Uhr

In der Nacht zum Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Hettstedt gebrannt. Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden.