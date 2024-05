Gemeinsame Übungen Feuerwehr der Bundeswehr: Engere Zusammenarbeit mit freiwilliger Feuerwehr geplant

18. Mai 2024, 11:50 Uhr

Die Bundeswehrfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt wollen besser zusammenarbeiten. Am Samstag finden in Sachsen-Anhalt gemeinsame Übungen in der Übungsstadt Schnöggersburg statt.