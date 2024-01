Bildrechte: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Am Mittwochmorgen Falschfahrer stirbt bei Unfall auf A2 bei Magdeburg

17. Januar 2024, 06:41 Uhr

Wieder hat es einen tödlichen Falschfahrerunfall in Sachsen-Anhalt gegeben. Am Mittwochmorgen ist auf der A2 bei Magdeburg ein Autofahrer tödlich verunglückt, nachdem er in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren war. Die A2 Richtung Hannover ist gesperrt.