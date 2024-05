Die einzige existierende noch funktionstüchtige Dreschmaschine aus der Produktion von Buckau R. Wolf : Sie stand jahrzehntelang in einer Scheune im Harz und vergammelte. Der Magdeburger Stadtrat Marcel Guderjahn (Gartenpartei) entdeckte und kaufte die historische Dreschmaschine. Ursprünglich wollte er sie selbst restaurieren, doch der Zahn der Zeit hatte an der Maschine aus Magdeburger Produktion zu sehr genagt.

Deshalb holte sich Guderjahn Unterstützung vom Team um Jens Klein in der Gise mbH. Die Mitarbeiter legten Hand an und restaurierten die Dreschmaschine in liebevoller Kleinarbeit. Ein halbes Jahr lang dauerten die Arbeiten. Metallteile wurden entrostet und aufgearbeitet, der hölzerne Aufbau sowie die Beschläge wurden detailgetreu nachgebaut. Nun ist die aufgearbeitete historische Maschine im typischen rötlichen Ockerton im Technikmuseum in Magdeburg angekommen.