Zu der Prügelattacke war es bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Nacht von Christi Himmelfahrt auf Freitag vor einem Kiosk im Stadtteil Neu Olvenstedt gekommen – zwischen dem Scharnhorstring und dem Bruno-Taut-Ring. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 14 und 16 Jahren sollen den 33-Jährigen so schwer verletzt haben, dass er notoperiert werden musste. Als der Mann am Boden lag, sollen sie ihn laut Zeitung schwer am Kopf verletzt haben. Auch dazu wollte sich die Polizeisprecherin nicht äußern. Das Opfer starb vier Tage später an den Verletzungen. Bei einer Obduktion soll nun die genaue Todesursache herausgefunden werden.