In Magdeburg sucht die Polizei weiter nach dem Verdächtigen, der am Montag (13.05.) auf eine Frau geschossen haben soll. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, befindet sich der Mann weiterhin auf der Flucht. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse zum Hintergrund der Tat. Die Ermittler hängen den Angaben zufolge nun Plakate mit Zeugenaufrufen in der Nähe des Tatorts auf. Seit Mittwoch ist eine spezielle Ermittlungsgruppe im Einsatz. Sie besteht den Angaben zufolge aus einer mittleren einstelligen Zahl an Kriminalbeamten.