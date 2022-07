In Magdeburg könnten im Herbst die Termine für den Führerscheintausch knapp werden. Hintergrund ist die abgelaufene Umtauschfrist am 19. Juli, die für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 gilt. Viele Hunderte Besitzerinnen und Besitzer haben diesen Termin MDR-Recherchen zufolge verstreichen lassen. Weil nun die nächste reguläre Tauschphase für die Jahrgänge 1959 bis 1964 läuft, könnte es bei Terminen in den nächsten Monaten eng werden. "Die im Herbst entstehende Arbeitsspitze für die diesjährige Umtauschrunde wird somit vermutlich noch zusätzlich durch einen säumigen Teil des Personenkreises der ersten Umtauschrunde belastet werden", erklärte Sprecherin Kerstin Kinszorra auf MDR-Anfrage.