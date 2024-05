Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität Seit dem 9. Mai 2023 arbeitet ein kleines Team als landesweite Zentralstelle Hasskriminalität in Halle. Die Zentralstelle ist in der Staatsanwaltschaft Halle ein Teil der Abteilung für politisch motivierte Kriminalität und Hasskriminalität, die derzeit mit einer Staatsanwältin und drei Staatsanwälten besetzt ist. Seit Dezember werden sie durch einen hauseigenen IT-Forensiker unterstützt. Eine zweite Stelle soll nach Angaben von Sachsen-Anhalts Justizministerin in diesem Jahr ausgeschrieben und besetzt werden.