Bauarbeiten dauern noch Magdeburg: Darum ist ständig ein lautes Hupen in der Stadt zu hören

Lautes Hupen und das teilweise im Minutentakt: Wer in Magdeburg ist, hört das seit Monaten immer wieder. Was sich nervig anhört, hat aber einen Sinn: Menschen vor heranfahrenden Zügen zu schützen. Doch wann ist Schluss mit den Geräuschen? So schnell wohl kaum, sagt die Deutsche Bahn.