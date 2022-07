In Celje tritt ihr Team in zwei Disziplinen an: Ein 400 Meter langer Staffellauf mit verschiedenen Hindernissen aus dem Feuerwehralltag und der Löschangriff. In beiden Disziplinen wurde bis zum letzten Training an den Feinheiten gearbeitet. Die Schläuche knickfrei ausrollen, richtig ankuppeln, nicht an den Hindernissen verheddern. Außerdem mussten sich die Jugendlichen an neue Handspritzen gewöhnen. In Celje kommen polnische statt österreichische Modelle zum Einsatz – wesentlich schwerer zu pumpen, sagt Siedentopf. Die richtige Technik sei gefragt. Jeder Fehler kostet Zeit – beim Laufen und durch Strafsekunden, die die Schiedsrichter verhängen.