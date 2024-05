Das Wettrüsten zwischen Ost und West war in den 1970er-Jahren in vollem Gange. Mit dem Nato-Doppelbeschluss im Jahr 1979 wurde die Gefahr eines nuklearen Krieges in Europa real. Am 12. Dezember 1979 verabschiedeten die Außen- und Verteidigungsminister der Nato den Nato-Doppelbeschluss. Darin forderten sie die UdSSR dazu auf, über den Abbau der sowjetischen Mittelstreckenraketen vom Typ SS-20 zu verhandeln. Sollten die Gespräche nach einer vierjährigen Frist scheitern, würden die USA atomare Waffen vom Typ Pershing II und Cruise in Mitteleuropa stationieren. Die UdSSR lehnte alle Verhandlungen ab. Damit endete die Entspannungspolitik im Kalten Krieg, das Wettrüsten zwischen Ost und West wurde fortgesetzt. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik und in der DDR protestieren gegen die atomare Aufrüstung. Dennoch billigt 1983 der Bundestag die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen auf dem Territorium der Bundesrepublik.