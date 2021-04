Und mit einem Schlag war alles vorbei. Als Corona kam, stand auch bei der Feuerwehr in Eutzsch im Landkreis Wittenberg plötzlich alles still. Über die Monate hat sich daran kaum etwas geändert. Als Fabian Vosmer an diesem Vormittag im April die Tür zur Kinder- und Jugendfeuerwehr aufschließt, blickt er auf eine Reihe leerer Spinde. Elias steht über einem geschrieben, Paul über einem anderen. Doch anstatt mit Elias, Paul und all den anderen über die Feuerwehr zu sprechen, steht Fabian Vosmer an diesem Dienstag allein im Raum. Wo sonst Gewusel und aufgeregte Kinderstimmen zu hören sind, passiert seit Corona kaum noch etwas. Der Stellenwert der Kinder- und Jugendarbeit ist so hoch, dass die Abteilung in einem eigenen kleinen Gerätehaus untergebracht ist. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Ein Feuerwehrmann durch und durch

Fabian Vosmer ist 32 Jahre jung und Feuerwehrmann durch und durch. Geboren und aufgewachsen ist er in Göttingen in Niedersachsen, kam später des Berufs wegen nach Sachsen-Anhalt und ist hier heimisch geworden. Fabian Vosmer ist Heizungsbauer und Brandmeister. Der Berufsfeuerwehrmann arbeitete in Berlin, in Halle, seit knapp drei Jahren in Wittenberg. Noch viel länger engagiert sich bei der freiwilligen Feuerwehr in Eutzsch. Heute ist Vosmer stellvertretender Wehrleiter. Und: Er ist Jugendwart.

Zur Einsatzabteilung der Feuerwehr in Eutzsch gehören 26 Freiwillige. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Wenn Fabian Vosmer über die Kinder- und Jugendfeuerwehr in dem kleinen Ort spricht, tut er das nicht ohne Stolz. Und er hat ja auch allen Grund dazu: 32 Kinder und Jugendliche gehören zur Kinder- und Jugendfeuerwehr in Eutzsch. In einer Zeit, in der Feuerwehren überall um Nachwuchs kämpfen müssen, ist das eine beträchtliche Zahl. Umso größer ist die Sorge wegen Corona: Während sich die Kinder und Jugendlichen in normalen Zeiten regelmäßig treffen, passiert nun schon seit Monaten kaum etwas. "Es ist schwierig, Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr zu gewinnen. Noch schwieriger ist, sie bei der Stange zu halten", erzählt Fabian Vosmer. "Wir stehen immer in Konkurrenz zu anderen Vereinen."

In Eutzsch haben sie Sorge davor, dass das monatelange Verbot gemeinsamer Dienste einen nachhaltigen Knacks auslösen könnte. Dass Kinder und Jugendliche in der Zwischenzeit andere Hobbys gefunden haben und der Feuerwehr verloren gehen. Eutzsch im Landkreis Wittenberg gehört zur Stadt Kemberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dabei ist es für freiwillige Feuerwehren enorm wichtig, frühzeitig Nachwuchs heranzuziehen. Gerhard Sehmisch kann ein Lied davon singen. Auch den 57-Jährigen kann man getrost als Feuerwehrmann durch und durch bezeichnen. Sehmisch hat den Brandschutz zwar nicht zu seinem Beruf gemacht; und doch gehört die Feuerwehr in Eutzsch zu seinem Leben. Seit einigen Jahren ist er hier der Wehrleiter. Ein Job, den eigentlich schon abgegeben haben wollte. Doch wegen Corona konnte niemand den Lehrgang zum Gruppenführer und Wehrleiter machen.

Alle Ausbildungen fallen flach

Also ist Gerhard Sehmisch weiter Chef der Truppe, der er nun schon mehr als vier Jahrzehnte die Treue hält. Auch für seine Einsatzabteilung sind die ausbleibenden Lehrgänge ein Problem: Vor ein paar Monaten haben sie neue Funkgeräte bekommen, außerdem eine Schiebeleiter. Der Umgang damit muss geübt werden – sonst kann es im Einsatz schnell Probleme geben.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Unser Problem ist, dass wir unsere Einsätze einerseits komplett weiterfahren müssen – uns aber andererseits nicht aus- und weiterbilden dürfen. Gerhard Sehmisch Ortswehrleiter der Feuerwehr in Eutzsch